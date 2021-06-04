На воронежской улице забил грязный фонтан из-под земли

Скриншот видео

В Воронеже на одной из улиц забил грязный фонтан из-под земли. Вода вырывается из недр огромным потоком и хлещет рекой по улице. Видео выложили очевидцы в соцсетях. Предположительно, это микрорайон Отрожка. Причина его сейчас устанавливается.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что это практически на 100% холодная вода. Пока специалисты пытаются определить точное место, где это произошло. Приблизительная локация уже известна, но канализационных сетей там нет, только водовод.

– Каких-то серьезных отключений или падения давления на тех сетях не фиксируется. Это не значит, что мы утверждаем, что проблемы нет никакой, но не факт, что она есть. Специалисты ищут место по переданной примерной локации, – прокомментировали в мэрии.