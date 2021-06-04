Под Воронежем осудили мужчин, которые гвоздодером пытались вскрыть банкомат

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Калачеевский районный суд вынес приговор трем залетным воришкам – двум жителям Ставропольского края 39-ти и 46-ти лет и 44-летнему жителю Рязанской области. Они признаны виновными в покушении на кражу в крупном размере (п. «в» ч.3 ст.158, ч.3 ст. 30 УК РФ). Об этом сообщили в райсуде 4 июня.

Двух мужчин приговорили к году и 10 месяцам лишения свободы колонии общего режима, а третьему дали два года и 7 месяцев, поскольку он еще совершил кражу в торгово-развлекательном центре «Европа» в Липецке.

Напомним, инцидент произошел в селе Пришиб Калачеевского района. Тогда трое заезжих налетчиков попытались ограбить банкомат, расположенный в здании Краснобаратского сельского поселения. Помешала вытащить из него более 900 тысяч рублей сработавшая сигнализация.

По версии следствия, они взломали двери в помещение местной администрации и при помощи угловой шлифовальной машинки, гвоздодеров и других неустановленных предметов вскрыли сервисную зону устройства. Видеорегистратор они предусмотрительно изъяли. В самый ответственный момент сработала сигнализация и сообщники поспешили скрыться. Через некоторое время их вычислили правоохранители.