Власти сохранят старинную церковь Рождества Христова на улице Димитрова

Так здание выглядит сейчас.

Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области выдало разрешение на разработку научно-проектной документации по сохранению еще одного объекта культурного наследия регионального значения. Речь идет о здании Церкви Рождества Христова, которое располагается на улице Димитрова, 51. Об этом сообщили в ведомстве 4 мая.

Заказчиком разработки проекта выступила местная религиозная организация. Определили подрядчика. Работами займется воронежское ООО «РАС». Фирма имеет лицензию Министерства культуры Российской Федерации.

Срок разработки проекта – ноябрь 2021 г.

Здание церкви построено в 1856 году. Под охрану было принято в 2017-м.