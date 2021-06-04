В Воронеже мужчине, расстрелявшему компанию в Придонском, предъявили обвинение

Фото – СУ СК по Воронежской области

Следователи предъявили обвинение 33-летнему воронежцу, который в микрорайоне Придонском возле кафе из охотничьего ружья расстрелял компанию. Один горожанин скончался от ранения дробью. Злоумышленник проходит по двум статьям – убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ) и покушение на убийство общеопасным способом (ч.3 ст. 30, п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Воронежской области 4 мая.

Трагедия случилась в ночь с 29 на 30 мая 2021 года. Тогда обвиняемый подъехал на своем автомобиле к одному из домов на улице Киселева поселка Придонской, где находилась компания мужчин, распивавших спиртное. а среди них знакомого, который ранее похитил у него семь тысяч рублей. Мужчина без особых колебаний схватил ружье и выстрелил из окна своей машины. Дробь попала в 34-летнего приятеля и находившегося рядом 33-летнего мужчину. Последний скончался в больнице. Стрелявшего задержали, сейчас он находится в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело.