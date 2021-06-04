В Воронеже задержали мужчину, который разбил голову посетителю кафе на Минской

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне правоохранителям сообщили из приемного отделения воронежской больницы, что к ним доставлен 37-летний мужчина с травмой головы. Было установлено, что 29 мая он выпивал в одном из кафе на Минской и около 00.20 повздорил с другим посетителем.

26-летний оппонент на почве возникшей личной неприязни нанес ему несколько ударов в голову. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, они квалифицируются как причинение тяжкого вреда здоровью.

Как рассказали в региональном главке 4 мая, в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан участковыми. Оказалось, что молодой человек уже был ранее судим. В данный момент он находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».