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Происшествия4 июня 2021 16:23

СК: Стрелявший по подросткам в Воронеже гендиректор фирмы был трезвым

Это подтвердила проведенная экспертиза
Ирина ШАБАНОВА
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Место ЧП. соцсети

Место ЧП. соцсети

Следственное управление СКР по региону озвучило результаты экспертизы бизнесмена, который на майских праздниках стрелял в толпу школьников в микрорайоне Подгорное в Воронеже. Анализы показали: гендиректор фирмы был трезв. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошел около 17:30 вечера на Пасху 2 мая. Конфликт случился между пьяным водителем на авто и школьниками, шедшими по дороге. Подростки пока по непонятным причинам стали жестами просить водителя остановиться. Мужчина припарковался, выскочил из машины и вступил в словесную перепалку с подростками. После этого схватил травмат и выстрелил. Пуля угодила 17-летнему парню в плечо. Он попал в больницу с ранением.

После этого было возбуждено два уголовных дела. Со стороны полиции – по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия) и со стороны следствия – по статье о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ). Позже суд фигуранту дел избрал меру пресечения – запретил ему определенные действия.