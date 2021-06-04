В Воронеже торги на строительство мегашколы за 3,45 млрд рублей провалились

Так должны была выглядеть школа в будущем

Открытый конкурс на строительство воронежской «мегашколы» на 2 860 учебных мест, которая должна появиться на Московском проспекте, признан несостоявшимся. Об этом рассказали в мэрии 4 июня.

На них не было подано ни одной заявки.

Напомним, начальная цена контракта составляла 3 млрд 448,9 млн рублей. Власти Воронежа объявили о начале конкурса на возведение «мегашколы» 7 мая. Через некоторое время поиски подрядчика временно приостановили из-за жалобы одной из фирм из Санкт-Петербурга на действия заказчика. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ее частично обоснованной. Процедуру возобновили 1 июня, но безрезультатно.

– Это уникальный проект в сфере общего образования, который по своему масштабу не имеет аналогов не только в Воронеже, но и в стране. Естественно, что найти подрядную организацию для него крайне сложно, не так много компаний могут взяться за это и успешно реализовать. Но для таких организаций это может стать очень знаковой и даже имиджевой историей. Муниципалитет повторно проведет поиск подрядной организации, а внимание СМИ к этому процессу и его освещение, безусловно, будут способствовать тому, что о торгах узнает еще более широкий круг потенциальных участников, – прокомментировали результаты поиска подрядчика в пресс-службе мэрии Воронежа.