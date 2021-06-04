В Воронеже поймали соседа, своровавшего у девушки драгоценности

Полицейские раскрыли преступление, совершенное в январе. Тогда заявление о краже написала 22-летняя девушка, жительница Воронежа. Она рассказала, что у нее украли ювелирные изделия из трехкомнатной квартиры на улице Циолковского, в которой она арендовала комнату. Стоили они около 40 тысяч рублей. Вора оказалось трудно найти, потому что девушка не сразу обнаружила пропажу драгоценностей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже может быть причастен 34-летний воронежец, арендовавший соседнюю комнату в той же квартире. Оперативники выяснили, что он воспользовался тем, что не было хозяйки, обыскал вещи соседки, нашел ювелирные изделия и отнес их в ломбард. Мужчина ранее был судим за кражи.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы). Суда рецидивист будет дожидаться в следственном изоляторе.