Из воронежского «Факела» ушел защитник, зато появился новый тренер вратарей

Валерий Почивалин продолжит карьеру в другом клубе. Фото: с сайта ФК "Факел"

Из «Факела» ушел защитник Валерий Почивалин. У игрока закончился контракт, продлевать его не стали. Решение логичное, учитывая, то, что Валерий в последнее время плотно обосновался на скамейке запасных.

В то же время в «Факеле» укрепили тренерский штаб. Теперь новый наставник будет у вратарей. Им стал Александр Чихрадзе, поигравший голкипером за «Динамо» (Тбилиси), «Луч-Энергию» (Владивосток), «Жемчужину-Сочи», «Черноморец» (Новороссийск) и «Газовик» (Оренбург). Ранее 44-летний специалист работал тренером вратарей в молодежной команде «Локомотива» и первой команде «Армавира».

Тренировать "Факела" теперь будет Александр Чихрадзе. Фото: с сайта ФК "Факел"

В то же время предшественник Чихрадзе Руслан Аблаев остается в системе «Факела». Видимо, ему подыщут какой-то другой пост.