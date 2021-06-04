В Воронеже мнимый банкир обманул женщину на 180 тысяч рублей

В четверг, 4 июня, за помощью к полицейским обратилась 49-летняя жительница Ленинского района. Расстроенная женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец. Он представился сотрудником банка, заявил, что кто-то незаконно получил доступ к ее карте. И предложил обезопасить сбережения. А для этого якобы нужны персональные данные карты.

Испуганная женщина продиктовала требуемые цифры. Аферист, не теряя времени, оформил на карту кредит и «увел» около 180 тысяч рублей на другой расчетный счет.

- Всего 4 июня мошенники обманули пятерых жителей Воронежской области и нанесли ущерб на общую сумму более 500 тысяч рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В очередной раз призываем граждан не поддаваться на предложения незнакомцев по телефону делать какие-то сомнительные операции с вашими деньгами под любыми предлогами.