Глава СКР взял под свой контроль расследование гибели воронежских детей под завалом

Фото с места трагедии предоставлено прокуратурой Воронежской области

Расследование трагического случая в селе Копанище Лискинского района взял под свой контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Глава ведомства лично ознакомится с установлением обстоятельств, при которых под обрушившимися бетонными перекрытиями погибли три мальчика. Об этом сообщила пресс-служба СКР 4 июня.

Следователи должны дать правовую оценку действиям родителей и собственника недостроенного дома, где произошло ЧП. Ранее силовики возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Максимальная санкция по данной статье – 4 года лишения свободы.

Напомним, эта трагедия потрясла Воронежскую область 3 июня. Вечером, играя в недостроенном доме на улице Свободы, 29 в селе Копанище, обрушившимися перекрытиями придавило трех мальчиков 12 и 8 лет. Вызов спасателям по системе-112 поступил в 18:10. К сожалению, детей спасти не удалось. Из-под завалов достали тела. Для разбора завала выезжал тяжелый кран от местной администрации. Прокуратура взяла ход проверки следователей под контроль.

В Лискинском районе объявили траур. Прощание с детьми намечено на сегодня, 4 июня, в 15 часов. Похоронят их в родном селе.