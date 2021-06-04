Коронавирус в Воронежской области на утро 4 июня: число заболеваний стабилизируется, но смертей снова много

Тяжелых случаев заболеваний коронавирусом по-прежнему много. Фото: Артем КИЛЬКИН

Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом предоставил статистику по этой страшной болезни за последние сутки.

По данным медиков, на утро 4 июня заболели «ковидом» еще 142 жителя Воронежской области (шестое место среди худших по этому показателю регионов России). Их общее число за все время разгула пандемии в нашем регионе теперь 85 513. Сутки назад было почти столько же подхвативших коронавирус – 141 человек.

В то же время еще 135 наших земляков выздоровели (также шестое место, но уже среди лучших регионов России). Сутки назад было чуть меньше – 132. Число победивших коронавирус жителей Воронежской области приближается к 81 тысяче – точнее, их стало 80 929.

Традиционно расходятся цифры по умершим у федерального и регионального штабов по борьбе с коронавирусом. Однако обычно все же не так сильно. Поэтому 17 новых смертей, по версии федерального штаба, не могут не напрягать. Тем более, что больше за сутки умерли только в Москве, Санкт-Петербурге и Ростовской области.