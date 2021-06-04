Трех детей, погибших под завалами дома в Воронежской области, похоронят в родном селе

Место трагедии. Фото: предоставлено прокуратурой Воронежской области.

В администрации села Копанище Лискинского района рассказали о том, когда похоронят детей, погибших под завалами заброшенного дома:

- Попрощаться с ними можно будет сегодня, 4 июня, в 15 часов. Похороны пройдут на нашем сельском кладбище.

Напомним, страшная трагедия случилась вечером 3 июня. Трое мальчиков (двоим было по 12 лет, третьему 8) забрались в недостроенный дом, стоявший в таком состоянии уже пару десятков лет. Рухнула плита перекрытия, дети оказались под ней. Спасатели извлекли мальчиков из-под завалов, но помочь им уже ничем было нельзя. По факту гибели детей возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Статья предусматривает ответственность вплоть до четырех лет лишения свободы.