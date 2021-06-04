Под Воронежем мотоциклист врезался в бордюр, а потом в грузовик

Мотоциклист получил тяжелые травмы. Фото: из архива «КП»

В четверг, 3 июня, около 20 часов на 188 километре дороги Курск-Саратов в Хохольском районе 32-летний житель Курской области, ехавший на мотоцикле «Хонда» в сторону Курска, попал в ДТП. По данным полиции, он не справился с управлением и врезался в бордюр, а потом и в грузовик IVECO с полуприцепом.

41-летний водитель фуры не пострадал. А вот мотоциклиста с тяжелыми травмами отвезли в больницу.

Полицейские выясняют, по какой причине мужчина потерял контроль над своим «железным конем».