Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 июня 2021 10:46

Под Воронежем мотоциклист врезался в бордюр, а потом в грузовик

И оказался на больничной койке
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мотоциклист получил тяжелые травмы.

Мотоциклист получил тяжелые травмы.

Фото: из архива «КП»

В четверг, 3 июня, около 20 часов на 188 километре дороги Курск-Саратов в Хохольском районе 32-летний житель Курской области, ехавший на мотоцикле «Хонда» в сторону Курска, попал в ДТП. По данным полиции, он не справился с управлением и врезался в бордюр, а потом и в грузовик IVECO с полуприцепом.

41-летний водитель фуры не пострадал. А вот мотоциклиста с тяжелыми травмами отвезли в больницу.

Полицейские выясняют, по какой причине мужчина потерял контроль над своим «железным конем».