В Воронеже пропал 30-летний мужчина

Дмитрия Овчинникова уже двое суток разыскивают родственники. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Воронеж» сообщили еще об одном потерявшемся 2 июня человеке. На этот раз речь идет о 30-летнем Дмитрие Овчинникова. Мужчина два дня назад вышел из дома в жилом комплексе «Задонье» на Московском проспекте и не вернулся. На связь он также не выходит. Дмитрию разыскивают родственники.

Приметы Дмитрия Овчинникова: рост 171 сантиметр, среднее телосложение, русые волосы, карие глаза. Как был одет, неизвестно.

Всех, кто видел Дмитрия или что-либо знает о нем, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112.

Напомним, также 2 июня в селе Левая Россошь Каширского района пропал 15-летний Роман Пономарев. Впрочем, подростка после исчезновения видели в Воронеже.