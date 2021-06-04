В крупном воронежском райцентре песочницу для детей устроили прямо посреди дороги

Опасные детские игры, к счастью, продолжались недолго. Фото: Подслушано Лиски, ВКонтакте.

Сюрреалистическую картину показали пользователям пабликам «Подслушано Лиски». На фото попала весьма необычная игровая площадка для детей у дома на улице Титова. Кто-то сильно умный вывалил песок прямо на дорогу. И дети начали там играть. Причем на фото видно только их, взрослых нет.

Позже появилось другое фото, где одинокая женщина-дворник перекидывает песок туда, где он и должен быть. В управляющей компании утверждают, что сейчас во дворе навели порядок. Видимо, силами этой самой женщины.

Остается вопрос: а чем думали, когда не сделали это сразу?