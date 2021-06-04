Под Воронежем пропал 15-летний подросток

Романа Пономарева ищут со 2 июня. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках 15-летнего Романа Пономарева. Подросток ушел из своего дома в селе Левая Россошь Каширского района 2 июня и не вернулся. На телефонные звонки юноша не отвечает. Его вроде бы видели в Воронеже, так что надежда на благоприятный исход поисков есть. Тем более, что до этого Роман уже пропадал.

Приметы Романа Пономарева: рост 164 сантиметра, худощавый, светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет в темно-синий спортивный костюм и футболку того же цвета, обут в черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Роман, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.