В Воронеже выходные будут прохладными и дождливыми

В выходные, выходя на улицу, не забудьте взять с собой зонт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские синоптики дали прогноз на ближайшие выходные. Для любителей купаться и загорать под палящим солнцем он весьма неблагоприятен.

- На погоду на выходные окажет влияние циклон, идущий в наш регион с юга, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Он будет немного теплее, чем воздушные массы с севера, господствовавшие над территорией области всю рабочую неделю. Ночью температура не опустится ниже 11 градусов, а днем не поднимется выше +23. Пока точный прогноз, когда установится более теплая или и вовсе жаркая летняя погода, дать трудно.

В ночь на субботу, 5 июня, синоптики обещают небольшой дождь при +12 градусах. Днем он продолжится. Столбик термометра поднимется до +18.

Ночью в воскресенье, 6 июня, снова прогнозируют дождь и +12 градусов. Днем он усилится. Потеплеет до +19.

В ночь на понедельник, 7 июня, вместо северо-восточного ветра подует восточный. Дождь ослабнет, по-прежнему будет очень прохладно - +11 градусов. Днем выглянет солнце. В то же время вероятен и слабый дождь. Но температура будет наконец-то похожей на летнюю - +22 градуса.

Ночью во вторник, 8 июня, снова сменится ветер – на этот раз на юго-восточный. Но, как и сутки назад, метеорологи обещают +11. Будет идти небольшой дождь. Днем он тоже вероятен, но покажется и солнце. И потеплеет до +23.