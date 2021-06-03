Ночью в Воронеже парни 19 и 17 лет угнали автомобиль и устроили ДТП

Ночью 1 июня сотрудники ГИБДД прибыли для оформления ДТП на пересечении улиц Свободы и Революции 1905 года. Водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением и врезался в Hyundai Solaris. При этом мужчина, сидевший за рулем отечественной машины, скрылся с места ДТП.

Сотрудникам полиции не составило труда найти владельца «десятки». Вот только тот рассказал, что припарковал авто во дворе многоквартирного дома по улице Краснознаменной, но машину стоимостью около 40 тысяч рублей кто-то угнал.

Угонщиком оказался 19-летний местный житель. В отделе полиции он признался, что гулял недалеко от места парковки автомобиля и заметил оставленные в замке зажигания ключи. Молодой человек решил покататься и пригласил с собой 17-летнего приятеля. Проехали они совсем немного. Старший товарищ решил уступить место водителя несовершеннолетнему. Тот и попал в ДТП. Молодые люди бросили автомобиль и сбежали.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». А это до 5 лет тюрьмы. Сейчас молодые люди находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.