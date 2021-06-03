В Воронеже дошло до суда дело доцента университета, набравшего взяток на 286 тысяч рублей

Обеспечение защиты дипломов за взятки дорого обойдется бывшему доценту. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Прокурор Ленинского района предъявил иск в суд в отношении бывшего доцента Воронежского государственного технического университета. Два года, с 2018-го по 2020-й, этот работник вуза брыл взятки со студентов за написание и дальнейшую защиту выпускных работ. Всего за это время он незаконно обогатился таким образом на 286 тысяч рублей.

Эти деньги прокурор и стремится взыскать с теперь уже бывшего доцента (вскоре после возбуждения уголовного дела ему указали в вузе на дверь). Если суд примет сторону надзорного ведомства, 286 тысяч пополнят государственную казну.