В Воронежской области вынесли приговор подростку, надругавшемуся над 9-летней девочкой и задушившему ее

Сотрудники Следственного комитета быстро вычислили убийцу. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

17-летнего подростка из Бобровского района суд признал виновным в насильственных действиях сексуального характера и последующем убийстве 9-летней соседки.

Напомним, ЧП случилось в селе 2-е Никольское Бобровского района почти год назад. 9-летняя девочка пропала 25 мая. Ее искали всем селом. Вечером 27 мая тело ребенка нашли в заброшенном доме в сундуке. Девочка была полураздета.

По подозрению в преступлении был задержан тогда еще 16-летний сосед убитой. Он признался, что пригласил девочку, которую хорошо знал, погулять. Потом завел ее в заброшенный дом и попытался изнасиловать. Девочка вырвалась и пыталась убежать. Тогда подросток догнал ее и задушил. Тело сначала спрятал под досками пола. Потом, решив, что там быстро найдут, переложил мертвую девочку в сундук, стоявший в этом доме. Циничный убийца потом спокойно участвовал в розысках ребенка.

Дом, где случилось убийство, прятался в зарослях. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Так выглядит заброшенный дом, где убили девочку, вблизи. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Одна из комнат развалюхи, где произошло страшное преступление. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Тело девочки убийца спрятал в этот сундук. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В ходе следствия всплыл еще один мерзкий факт. Оказалось, что в июне 2019 года этот подросток уже совершал с этой же, тогда еще 7-летней девочкой, насильственные действия сексуального характера.

Подросток отвечал перед судом по двум статьям УК «Убийство малолетней, совершенное с целью скрыть другое преступление» и «Насильственные действия сексуального характера». В итоге он отправится в воспитательную колонию на девять лет.