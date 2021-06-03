В Воронеже мошенницу, требовавшую 500 тысяч рублей, «раскусила» 83-летняя бабушка

83-летняя жительница улицы Баррикадной Левобережного района не поддалась на уловку мошенницы. Ей позвонила женщина, представилась ее дочерью, якобы попавшей в ДТП. И потребовала 500 тысяч рублей под предлогом того, что их надо дать, кому следует, чтобы не было проблем с этой аварией.

Пенсионерка начала задавать уточняющие вопросы: где случилось ДТП, как себя чувствует дочь, с кем она была во время аварии. Аферистка, не ожидавшая такого напора, начала путаться в ответах. Тогда пожилая женщина бросила трубку и перезвонила дочери. Оказалось, что у той все хорошо, и она находится дома. Пенсионерка написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

К сожалению, 2 июня еще в девяти случаях аферистам удалось обмануть людей. Большинство мошенников действовали именно под предлогом того, что родственник их жертв якобы попал в ДТП. Аферисты отобрали у доверчивых людей более двух миллионов рублей.

Полицейские советуют:

– не сообщайте незнакомцам никакой информации о себе и своих близких. Если вам позвонили и завели речь о проблемах родственников, не называйте в разговоре их по именам. Если речь об освобождении от ответственности, попросите человека, представившегося полицейским, назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения задержанного.

- уточните, в каком именно отделе полиции находится ваш сын или родственник. Попытайтесь как можно скорее связаться с ним. Если даже этого сделать не удастся – не спешите нести деньги. Выждите время, и снова попытайтесь дозвониться. Наберите телефон отдела полиции и проверьте информацию, которую вам дал звонивший вымогатель. Не забывайте и о том, что, если вы пытаетесь помочь своим близким с помощью взятки, то сами становитесь виновным в преступлении, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы все же пострадали от действий мошенников, как можно скорее сообщите об этом в полицию.