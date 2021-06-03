В центре Воронежа дерево упало сразу на несколько машин

Упавшее на улице Карла Маркса дерево накрыло сразу несколько машин. Фото: "Типичный Воронеж".

В паблике «Типичный Воронеж» появилось фото и видео инцидента, случившегося в среду, 2 июня, у дома № 116а по улице Карла Маркса. Там рухнуло большое дерево. Под ним оказались сразу несколько машин, по свидетельству очевидцев, по крайней мере четыре.

В ГО и ЧС Воронежа рассказали, что всего 2 июня было три подобных ЧП:

- Спасатели распилили и убрали с проводов дерево на Московском проспекте, 175, обломившуюся ветку на Московском проспекте , 179. И по ЧП на улице Карла Маркса. Там дерево, упавшее на автомобили и провода распилили и вывезли.

Напомним, вечером 1 июня на улице Новосибирской, 3 в микрорайоне Машмет прямо на дорогу упал тополь. Оказалось, что дерево все же зацепило одну из машин, владельцу которой нужно будет делать серьезный ремонт.

- За состоянием деревьев во дворе домов должны следить собственники этой территории и управляющие компании. Парки, - как правило, зона ответственности городского управления экологии или концессионера, который следит там за порядком. Ответственные лица должны обращаться за порубочным билетом в случае, если дерево того и гляди рухнет. Эти документы выдают в управлении экологии, - пояснили в пресс-службе мэрии Воронежа.

Так что владельцам побитых машин нужно определиться с тем, кто отвечает за территорию, на которой упало дерево. И потом уже пытаться взыскивать сумму ущерба.