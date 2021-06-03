Воронежцам споет Сурганова и оркестр

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

19 июня в Воронеж приедет группа «Сурганова и оркестр».

Поклонники полюбили Светлану Сурганову еще со времен «Ночных снайперов», одной из основательниц которых она была. Сегодняшний ее коллектив - участник лучших рок-фестивалей. Их концерты одновременно полны эстетики, иронии и хулиганского драйва.

Для тура Светлана Сурганова и ее музыканты подготовили специальную летнюю программу - из своих лучших хитов и новых творческих экспериментов.

Музыканты «Сурганова и оркестр» выступят 19 июня в Воронежском концертном зале, начало в 19.00.