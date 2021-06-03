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Происшествия3 июня 2021 13:18

Воронежского бизнесмена оштрафовали на 2,75 млн рубей за взятку 750 тыс по делу о бомбоубежище

С сооружения гражданской обороны хотели снять защитный статус, чтобы передать из госсобственности в частные руки
Ярослав ИВАНОВ
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31 мая Ленинский суд признал виновным 61-летнего воронежского бизнесмена за взятку по делу о бомбоубежище.

В марте 2020-го предприниматель выступил посредником в интересах фирмы, арендовавшей бомбоубежище на ул.Космонавтов. Он передал 750 000 рублей в качестве взятки (половину от оговоренной суммы) директору предприятия, на балансе которого числилось бомбоубежище, - за решение вопроса о снятии защитного сооружения гражданской обороны с учета. После чего бомбоубежище собирались вывести из госсобственности и передать в частные руки.

За дачу взятки в особо крупном размере мужчину оштрафовали на 2,75 млн рублей, сообщила пресс-служба Ленинского райсуда Воронежа.