Воронежского бизнесмена оштрафовали на 2,75 млн рубей за взятку 750 тыс по делу о бомбоубежище

31 мая Ленинский суд признал виновным 61-летнего воронежского бизнесмена за взятку по делу о бомбоубежище.

В марте 2020-го предприниматель выступил посредником в интересах фирмы, арендовавшей бомбоубежище на ул.Космонавтов. Он передал 750 000 рублей в качестве взятки (половину от оговоренной суммы) директору предприятия, на балансе которого числилось бомбоубежище, - за решение вопроса о снятии защитного сооружения гражданской обороны с учета. После чего бомбоубежище собирались вывести из госсобственности и передать в частные руки.

За дачу взятки в особо крупном размере мужчину оштрафовали на 2,75 млн рублей, сообщила пресс-служба Ленинского райсуда Воронежа.