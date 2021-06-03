Электрик получил тяжелую травму после падения с крыши троллейбуса в Воронеже

Как подчеркнули в региональной Гострудинспекции, сейчас решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Слесарь-электрик муниципального перевозчика «Воронежпассажиртранс» во время ремонта троллейбуса потерял равновесие и упал с крыши общественного транспорта на пол ремонтной мастерской. Несчастный случай произошел 6 мая. 59-летний мужчина получил тяжелые повреждения.

- Основной причиной несчастного случая стало не обеспечение рабочего места сотрудника, выполняющего ремонтные работы на крыше ограждением, препятствующим падению, - отметили в Гострудинспекции после расследования ЧП.

Кроме того, мужчина отправился на высоту без внепланового инструктажа и внеочередной проверки знаний - их он должен был пройти в связи со вступлением новых правил по охране труда. Не было у работника и средств индивидуальной защиты.

Как подчеркнули в региональной Гострудинспекции, сейчас решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

- Сотрудник работает на предприятии более 10 лет и неоднократно проходил профильные инструктажи, в работе зарекомендовал себя как опытный и грамотный специалист. Транспортной компанией была оказана ему необходимая помощь. Также со всеми работниками организованы дополнительные внеплановые инструктажи, проведена проверка наличия у всего персонала средств индивидуальной защиты, - рассказали в пресс-службе мэрии.