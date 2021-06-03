На ПМЭФ обсудили возможные известии из Израиля в Воронежскую область

Посол Александр Бен Цви подтвердил, что израильские сельхозтоваропроизводители заинтересованы в обмене опытом и возможности разместить свои предприятия в Воронежской области Фото: Правительство Воронежской области ВКонтакте.

Производства Израиля могут появиться в индустриальных парках и Особой экономической зоне в Воронежской области. Этот вопрос губернатор Александр Гусев обсудил 3 июня с послом Израиля в России Александром Бен Цви в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Возможности для взаимодействия воронежских и израильских предприятий в сельском хозяйстве, а именно в молочном животноводстве, еще в 2018 году обсуждались в ходе встречи Александра Гусева с министром сельского хозяйства и развития сельских территорий Израиля Ури Ариэлем.

Посол Александр Бен Цви подтвердил, что израильские сельхозтоваропроизводители заинтересованы в обмене опытом и возможности разместить свои предприятия в Воронежской области. Помимо экономического сотрудничества в ходе беседы зашла речь и о возможном культурном сотрудничестве между Воронежской областью и Израилем.