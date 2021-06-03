С пожара на Левом берегу Воронежа эвакуировали 24 человек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Пять пожарных машин тушили днем 2 июня квартиру на Левом берегу Воронежа. Вызов на пульт дежурного МЧС поступил в 15.11 - загорелось на ул. Старых большевиков, 92.

- На пожар выезжали 20 огнеборцев. Эвакуировали 24 жильцов дома, восемь из них - в масках спасаемых. Никто из людей не пострадал. Пожар ликвидировали в 15.18. В двух комнатной квартире сгорела входная дверь и коврик. Эксперты выясняют причину возгорания, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

При ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб 112 или 101, телефону доверия 277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.