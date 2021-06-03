В Воронеже выявили мошенничество на 2 млн рублей при капремонте дома на Моисеева

В Воронеже выявили еще один факт хищения средств в особо крупном размере, принадлежащих региональному Фонду капремонта многоквартирных домов.

В мошенничестве обвиняют 27-летнего руководителя фирмы-субподрядчика, которая с июля по ноябрь 2019 года выполняла работы по капремонту системы отопления многоквартирного дома на улице Моисеева. Рабочие использовали дешевые материалы низкого качества. Однако в смете указаны более качественные расходные материалы, стоимость которых в разы выше фактически приобретенных.

В итоге Фонду капремонта многоквартирных домов Воронежской области причинен ущерб в особо крупном размере - на сумму, превышающую 2 млн рублей.

Директору фирмы-субподрядчика грозит до 10 лет лишения свободы.

Накануне мы писали еще об одном похожем факте мошенничества. При капремонте четырех зданий на Студенческой и Фридриха Энгельса также использовали более дешевые материалы по сравнению с заявленными в смете. Ущерб Фонд капремонта оценил в 450 тысяч рублей.