В части домов Железнодорожного района Воронежа отключили воду из-за планового ремонта

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Водоканал объяснил, почему возникли перебои с водой вечером 2 июня в Железнодорожном районе. Вчера и сегодня, 3 июня, в районе ул.Землячки, 1 будут вести работы по замене вышедших из строя задвижек диаметром 600 мм и 1000 мм.

Водоснабжение будет ограничено до 22.00 3 июня по адресам: ул. Землячки, 25, 27, 31, 31а, 33, 33а, 33б, 35а, 37, 37а, 39, 39б, 41,43, ул. Южная, 6. В список адресов попали также учебный центр ФСИН и объекты ЮВЖД.

- В Железнодорожном и части Левобережного районах города может снижаться давление воды в квартирах верхних этажей домов, не оборудованных повысительными насосами. Давление в сетях Железнодорожного района восстановится полностью с 14.00 3 июня, кроме домов, перечисленных выше. В Левобережном районе давление воды полностью восстановится к десяти вечера 3 июня, - сообщили в «РВК-Воронеж».