В Воронеже иномарка сбила коляску с двухлетней девочкой

Маленькую девочку отвезли в больницу, оказали ей там помощь и отпустили домой вместе с мамой. Фото: из архива «КП»

В среду, 2 июня, в 19.20 у дома № 30 по улице Пирогова случилось ДТП, которое могло обернуться страшной трагедией.

31-летний водитель «Рено Логан», ехавший по улице Бахметьева со стороны Ворошилова, поворачивал налево – на Пирогова. И сбил коляску, где лежала двухлетняя девочка. Ее везла 32-летняя мама, жительница Воронежа, переходившая дорогу по регулируемой «зебре».

Девочку отвезли в больницу, после оказания помощи ее вместе с мамой отпустили домой.

Полицейские выясняют, почему водитель не затормозил перед «зеброй» и не убедился, что перед ним нет пешеходов.

Напомним, в тот же день, чуть позже, в девять часов вечера в Новой Усмани водитель «Опель Корса» сбил 13-летнюю школьницу, переходившую дорогу не по «зебре». Девочку госпитализировали.