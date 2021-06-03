Дворец Ольденбургских устраивает «встречи в садах»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 4 по 6 июня дворцовый комплекс Ольденбургских присоединится к Международной культурной акции «Встречи в садах». Специалисты в области садово-паркового дизайна, экологии, садоводства будут щедро делиться знаниями и опытом. В программе - мастер-классы по ландшафтному дизайну.

4 июня в 12.00 пройдет мастер-класс «Макетирование парковых элементов и фасадного декора». Расскажут о парке миниатюр - особом виде музея под открытым небом, в котором демонстрируются уменьшенные копии архитектурных сооружений, а также технических объектов.

5 июня в 12.00 начнется пленэр молодых художников «Пахнет парк этот юностью сладкой». Посетители парковой зоны смогут не только наблюдать за рождением произведений молодых художников и увидеть дворцовый парк их глазами, но и попробовать свои силы в пленэрной живописи, превратив прогулку по парку в арт-путешествие.

5 июня в 13.00 запланирован мастер-класс по созданию цветочной композиции в садовом вазоне «Сколько красок уместилось...». В отличие от букета, в кашпо нельзя просто так поместить рядом несколько эффектных видов: одни растения могут начать угнетать другие. Ландшафтный дизайнер поможет отобрать составляющие цветочных композиций в кашпо для улицы, которые подходят для нашего климата и прекрасно уживутся друг с другом.

6 июня в 12.00 пройдет экскурсия по парку. Участникам расскажут историю создания и бытования парковой зоны имения принцессы Ольденбургской «Рамонь», познакомят с традицией европейского паркового искусства, расскажут, какие виды растений составляют сегодня основу парка.