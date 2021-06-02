В Воронежской области вынесли приговор насильнику и душителю 70-летней женщины

Суд приговорил извращенца к 4,5 годам колонии строгого режима. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Вынесли приговор 27-летнему жителю Павловского района. Его признали виновным в изнасиловании и незаконном проникновении в дом.

В ночь с 30 на 31 декабря в селе Гаврильск Павловского района этот извращенец залез в дом 70-летней женщины, с которой не был знаком, и изнасиловал ее. Потом стал угрожать убить и бросился душить. Когда пожилая женщина потеряла сознание, он убежал. Истерзанную бабушку обнаружила соседка, которая вызвала полицию.

- В ходе следствия житель Павловского района, ранее судимый за преступление против половой неприкосновенности, признал вину в полном объеме. До суда он находился под арестом, - сообщил руководитель Павловского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Яков Елецких.

Суд приговорил извращенца к 4,5 годам колонии строгого режима.