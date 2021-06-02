В центре Воронежа снова обнажилась старинная булыжная мостовая

Кусочек старинного Воронежа скоро снова уйдет под асфальт. Фото: Александр Кириллов.

Еще в одном месте в центре Воронежа временно можно полюбоваться старинной брусчаткой. Ее заметили на улице Кости Стрелюка. Фото с этого места опубликовала краевед Ольга Рудева на своей странице ВКонтакте.

В управе Центрального района пояснили, что брусчатка обнажилась, когда на улице меняли асфальт. Кусочек старинного Воронежа обещали не трогать. Однако вскоре брусчатку снова закроют слоем асфальта. Пока из-за ненастной погоды это не делают.

Ольга Рудева в комментарии к фото отметила, что фрагменты старинных булыжных мостовых временами были видны на улицах Володарского, Никитинской, Театральной и Фридриха Энгельса. Многие воронежцы любовались старинной брусчаткой и на проспекте Революции во время его реконструкции весной 2020 года. Впрочем, вскоре ее закатали под асфальт.