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Общество2 июня 2021 19:24

В центре Воронежа снова обнажилась старинная булыжная мостовая

На этот раз ее стало видно после снятия асфальта на улице Кости Стрелюка
Артем ИЛЬИН
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Кусочек старинного Воронежа скоро снова уйдет под асфальт.

Кусочек старинного Воронежа скоро снова уйдет под асфальт.

Фото: Александр Кириллов.

Еще в одном месте в центре Воронежа временно можно полюбоваться старинной брусчаткой. Ее заметили на улице Кости Стрелюка. Фото с этого места опубликовала краевед Ольга Рудева на своей странице ВКонтакте.

В управе Центрального района пояснили, что брусчатка обнажилась, когда на улице меняли асфальт. Кусочек старинного Воронежа обещали не трогать. Однако вскоре брусчатку снова закроют слоем асфальта. Пока из-за ненастной погоды это не делают.

Ольга Рудева в комментарии к фото отметила, что фрагменты старинных булыжных мостовых временами были видны на улицах Володарского, Никитинской, Театральной и Фридриха Энгельса. Многие воронежцы любовались старинной брусчаткой и на проспекте Революции во время его реконструкции весной 2020 года. Впрочем, вскоре ее закатали под асфальт.