В Воронеже на водителя-алкоголика возбудили уголовное дело за ДТП

В мае на переулке Газовый столкнулись «Лада-Приора» и автомобиль «СсангЙонг Кайрон». В ходе разбирательства гаишники выяснили, что ДТП спровоцировал пьяный 28-летний водитель отечественной иномарки. Не нужно было и теста проводить – обо всем говорило то, что мужчина еле ворочал языком и от него валило перегаром. Водитель отказался от проведения обследования на опьянение.

При проверке по информационным базам полицейские выяснили, что мужчину неоднократно штрафовали за езду в пьяном виде. А в марте 2020 года Коминтерновский районный суд лишил его прав. А потом его привлекали еще и к уголовной ответственности за управлением автомобилем в пьяном виде, будучи подвергнутым административному наказанию.

В итоге в отношении пьяницы-рецидивиста возбудили уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит до двух лет лишения свободы.