В Воронежской области мужчина навестил бывшего зэка и погиб

Следователи провели осмотр места преступления. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

31 мая в поселке Таловая в квартире дома на улице Железнодорожной обнаружили тело 33-летнего мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Вскоре по подозрению в убийстве задержали его 45-летнего знакомого. Этот субъект был хорошо известен стражам порядка. В декабре 2020 года он вернулся из мест лишения свободы.

На допросе бывший зэк признал свою вину. Он рассказал, что 29 мая к нему в гости пришел знакомый. После выпивки мужчины поссорились. Старший из них схватил нож и ударил «оппонента» в шею, грудь и в живот.

Дом, где произошло убийство. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- Наши сотрудники провели осмотр места убийства, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе по изъятому ножу, допросили свидетелей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (от 6 до 15 лет лишения свободы). В суд направили ходатайство об аресте мужчины, подозреваемого в совершении этого преступления – рассказал руководитель Бобровского межрайонного следственного отдела регионального управления СК Александр Ушаков.