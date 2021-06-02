Из Воронежа в Калининград со 2 июля запустят дополнительные рейсы

фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В июле увеличится количество авиарейсов из Воронежа в Калининград. Произойдет это со 2 числа. Самолеты запустит авиакомпания Nordwind Airlines. Летная программа продлится до 29 октября. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе воронежского аэропорта имени Петра I.

Летать будут самолеты Boeing 737−800. Из Калининграда в столицу Черноземья рейсы намечены на пятницу. Вылетать из Калининграда туристы будут в 12.50, а в 15.50 прибывать в Воронеж. Обратный рейс отправится в 16.50, в 17.50 приземлится в Калининграде.

Также с 3 июня по четвергам и воскресеньям полеты в Калининград продолжит выполнять авиакомпания «РусЛайн».

Рейсы по маршруту «Воронеж — Калининград» запустят по программе субсидирования авиаперелетов.