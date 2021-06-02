Наркокурьеру, перевозившему через Воронежскую область четыре кило «синтетики», дали семь лет

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Богучарский районный суд вынес приговор в отношении 22-летнего жителя Орловской области, которого поймали на перевозке через Воронежскую область четырех килограммов синтетических наркотиков. Молодой человек обвинялся по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере». Об этом сообщили в региональном главке 2 июня.

По версии следствия, парень амфетамин и мефедрон приобрел у неустановленных лиц через тайники-закладки в лесном массиве Тульской области. И вез их в Краснодарский край для сбыта га «Мерседесе» с номерами иностранного государства. Однако его задержали сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с УНК главка и оперативниками регионального УФСБ остановив автомобиль на посту ДПС в Богучарском районе.

Как позже оказалось машину наркокурьер нашел на сайте по поиску попутчиков. Плотно перемотанные скотчем свертки с наркотиками он хранил в дорожной сумке.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.