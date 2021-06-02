Полицейские раскрыли махинации подрядчика при капремонте домов в центре Воронежа

Капремонт четырех домов, видимо, придется делать заново. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Полицейские обнаружили признаки мошенничества при капремонте четырех зданий в центре города: домов №№ 14 и 14а по улице Студенческой, и №№ 7 и 14 на улице Фридриха Энгельса. По данным следствия, директор ООО «Эксперт» (фирмы, которая выполняла работы), распорядился использовать материалы более низкого качества.

В результате региональному Фонду капремонта был причинен ущерб на сумму почти 450 тысяч рублей. Но главными пострадавшими стали, конечно, люди из этих четырех домов, напрасно ожидавших высококачественного обновления своего жилья.

В полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения» (до шести лет лишения свободы). В прокуратуре Воронежа признали, что стражи порядка, сделав это, действовали законно. В отличие от ушлого подрядчика.