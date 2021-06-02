Кассира детского центра в Воронежской области заставляли работать вне смены

Инспекторы Государственной инспекции труда (ГИТ) нашли нарушения в работе детского комплекса развлекательной и развивающей направленности, который функционирует в Россоши. Об этом сообщили 2 июня в пресс-службе ведомства.

При проведении проверки ревизоры обнаружили, что в организации нарушался режим рабочего времени. Например, отсутствовали сведения о начале и об окончании смены у кассира центра, а также о его перерывах на отдых и для приема пищи. Кроме того, работодатель в одностороннем порядке без ведома самой сотрудницы изменял условия трудового договора относительно продолжительности трудовой смены.

По итогам контрольно-надзорных мероприятий права работника восстановили, а работодателя оштрафовали.