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Общество2 июня 2021 14:13

Кассира детского центра в Воронежской области заставляли работать вне смены

Нарушения устранили после вмешательства гострудинспекции
Евгения ФРОЛОВА
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Инспекторы Государственной инспекции труда (ГИТ) нашли нарушения в работе детского комплекса развлекательной и развивающей направленности, который функционирует в Россоши. Об этом сообщили 2 июня в пресс-службе ведомства.

При проведении проверки ревизоры обнаружили, что в организации нарушался режим рабочего времени. Например, отсутствовали сведения о начале и об окончании смены у кассира центра, а также о его перерывах на отдых и для приема пищи. Кроме того, работодатель в одностороннем порядке без ведома самой сотрудницы изменял условия трудового договора относительно продолжительности трудовой смены.

По итогам контрольно-надзорных мероприятий права работника восстановили, а работодателя оштрафовали.