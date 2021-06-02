Воровку, обчистившую кассу в Воронеже, поймали во Владимире

Женщину, подозреваемую в воровстве, отпустили под подписку о невыезде. Фото: из архива «КП»

Полицейские раскрыли преступление, совершенное еще в январе 2020 года. В отдел полиции Левобережного района обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся торговлей. Он рассказал, что при проведении инвентаризации в кассе в офисе на улице Димитрова обнаружил недостачу более 170 тысяч рублей.

Стражи порядка выяснили, что к краже может быть причастна 39-летняя жительница Аннинского района. Она работала в ИП без оформления. Вскоре после кражи женщина уволилась и уехала за пределы Воронежской области.1 июня ее задержали во Владимире по месту проживания.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). Женщина до суда будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.