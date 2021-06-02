В Воронеже увеличат число патрульных машин ДПС

Нарушителям правил 2 июня обещают не дать спокойной жизни. Фото: из архива «КП»

В среду, 2 июня, перекрестки и опасные участки дорог будут патрулировать дополнительные машины ДПС. Сотрудники ГИБДД будут не только останавливать нарушителей, но и проводить профилактические беседы с водителями и с пешеходами. Цель рейда – снижение числа аварий. Особенно с участием пешеходов.

- С начала 2021 года 10 пешеходов сбили насмерть. Еще 152 получили в ДТП травмы, - поделились печальной статистикой в региональном ГУ МВД. – Чаще всего к ЧП на «зебрах» приводит то, что водители не пропускают пешеходов или идут на обгон или превышают скорость на переходах. Немало и обратных примеров. Часто сами пешеходы перебегают дороги в неположенных местах. Напоминаем, на тех участках, где нет тротуаров, нужно идти только по обочинам. А в темное время суток лучше надевать одежду со светоотражающими элементами.