В Воронеже полицейские прикрыли наркопритон

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Одна из квартир в многоэтажке по улице Юлюса Янониса в Воронеже давно доставляла неудобства соседям – вечное хождение туда-сюда незнакомых людей, грязь и вонь, распространяющаяся по подъезду. Стражи порядка, наведывавшись сюда, установили, что в жилище пируют наркоманы. После этого притон ликвидировали – сообщили в ГУ МВД по региону 2 июня.

Как оказалось, свою жилплощадь для наркоманов предоставлял 32-летний владелец. Ранее к тому же он был судим за имущественное преступление. Плату с посетителей брал «дозами».

В ходе осмотра квартиры оперативники обнаружили и изъяли предметы для употребления запрещенных веществ. Их направили на экспертизу, которая подтвердила, что на них имеются следы наркотических средств.

Владельца квартиры задержали, сейчас он под подпиской о невыезде. Он признался в том, что к нему систематически наведывались люди для потребления наркотиков. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ».

Ему грозит до 4 лет лишения свободы.