В Воронежской области столкнулись фура и грузовик: один из водителей в больнице

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

В Павловском районе столкнулись автомобиль Scania с полуприцепом и КамАЗ в 13:40 во вторник 1 июня. Авария произошла на 645 км трассы М-4 «Дон». В результате ДТП пострадал один из водителей. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 2 мая.

По предварительным данным, 45-летний водитель из Ростовской области на авто «Скания» с прицепом ехал со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону. Он не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и влетел в полуприцеп в составе КамАЗа под управлением 40-летнего жителя Белгорода.

Вводитель «Скании» с травмами доставлен в больницу. По факту сотрудниками полиции проводится проверка.