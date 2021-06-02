Председатель воронежского облсуда стал заместителем председателя ВККС

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Председатель Воронежского облсуда Василий Тарасов стал заместителем председателя ВККС. Об этом сообщила Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации (ВККС).

Избрание Василия Тарасова прошло 21 мая. Об этом стало известно только сейчас. Он стал заместителем председателя ВККС Николая Тимошина.

Напомним, Василий Тарасов официально занял пост председателя Воронежского облсуда в октябре 2017 года. Он назначен на 6-летний срок. Ранее он возглавлял Саратовский облсуд.