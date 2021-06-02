С начала года от укусов клещей пострадало 799 жителей Воронежской области

Обработка территории от клещей Фото: Из архива "КП"

То жара, то холод: никак не устоявшаяся погода этой весной повлияла на статистику по укусам клещей. В этом году к врачам обратились 799 жителей Воронежской области, пострадавших от кровососов. И это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда теплая погода установилась практически с начала марта, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора 1 июня.

Только за последнюю неделю в мае, когда стояла аномальная жара, к медикам с укусами клещей обратились 214 воронежцев. В этом году активность кровосущих меньше, констатируют санврачи. Два года назад число укушенных клещами было на 46% больше – 1477 жителей области.

Специалисты организовали обработку мест массового скопления людей для борьбы с клещами. Также обеспечена готовность лаборатории особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области».

Для того, чтобы защититься от клещей, необходимо соблюдать несколько простых правил: осматривать себя и своих родных, а также обрабатывать одежду репелентами. При обнаружении присосавшегося животного необходимо обратиться в травмпункт, чтобы его удалить. О том, что делать, если такой возможности нет, читайте здесь.