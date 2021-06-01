Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с двумя школьниками-водителями мопедов в Воронежской области

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

После смерти 14-летнего водителя мопеда в Воробьевском районе следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Авария случилась днем 1 июня, в День защиты детей, недалеко от дома № 3 по улице Тельмана села 1-ое Никольское. Под грузовик «ЗИЛ», за рулем которого был 29-летний мужчина, попал ехавший навстречу на мопеде 14-летний местный житель. Следом за приятелем ехал на другом мопеде его ровесник из Волгоградской области. Уходя от столкновения, он съехал с дороги в кювет.

Подростков доставили в районную больницу. Но того, что непосредственно столкнулся с грузовиком, спасти не удалось. У его товарища диагностирован перелом левой руки.

Следователи осмотрели место происшествия, транспортные средства изъяты. Впереди судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Также предстоит допросить свидетелей.

- Установлено, что в момент аварии водитель грузовика был трезвый. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал и.о. руководителя Бутурлиновского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Сергей Исаков.