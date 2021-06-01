В Воронежской области должник по алиментам приехал на автомобиле к приставам и чуть не остался без машины

Должник по алиментам, житель Борисоглебска, приехал по повестке в районное отделение приставов на своем автомобиле. И чуть было не остался без машины...

40-летний мужчина уже давно материально не поддерживает своего 14-летнего сына. Он накопил долг - более 100 тысяч рублей. При этом от судебных приставов должник не скрывался.

- Наш сотрудник обратил внимание, что мужчина приехал на автомобиле «ВАЗ-2114», и сразу же наложил арест на транспортное средство, - сообщил старший судебный пристав ОСП Сергей Обухов. - Должнику объяснили, что машина будет продана, а деньги от ее реализации пойдут в счет погашения долга.

В тот же день должник перечислил всю сумму ребенку.

УФССП России по Воронежской области напоминает, что вы можете самостоятельно проверить себя на наличие или отсутствие задолженности на официальном сайте — www.r36.fssp.gov.ru. В сервисе «Банк данных исполнительных производств» необходимо ввести фамилию, имя и отчество, в открытых данных доступна информация о наличии исполнительных производств, в этом же разделе можно распечатать квитанцию и оплатить имеющийся долг, в том числе дистанционно. Кроме того, данная информация предоставляется путем обращения к мобильному приложению ФССП России, а также на Едином портале госуслуг.