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Общество1 июня 2021 18:51

Около 400 ребят из многодетных и малообеспеченных семей посетили праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей

На протяжении многих лет региональные парламентарии совместно с Детским фондом реализуют благотворительные и просветительские проекты. Нынешний год, несмотря на продолжающиеся ограничительные мероприятия, не стал исключением
Источник:kp.ru
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Международный День защиты детей под эгидой Детского фонда в регионе отмечается с 1987 года. В частности, в рамках совместной программы Воронежской областной Думы и Российского Детского фонда «Одаренные дети Воронежской области» 1 июня дети из малообеспеченных и многодетных семей, победители научных и творческих олимпиад, а также дети с ограниченными возможностями здоровья по традиции обычно отправлялись в Москву. В столице ребята посещали Большой театр, для них готовилась насыщенная экскурсионная программа. Но уже второй год из-за ограничений по коронавирусу путешествие в Москву приходится откладывать.

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