Под Воронежем мужчина зарезал знакомую, а нож подложил ее пьяному сожителю

Расследование уголовного дела продолжается Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Ночью 28 мая 2021 года пьяный 25-летний житель Рамонского района приехал к одному из домов на улице БСХК села Березово. Там он увидел спящего на веранде 38-летнего мужчину. Он буквально ненавидел его родного брата, поэтому решил отыграться на спящем и убить его.

25-летний парень зашел в свою квартиру, взял кухонный нож и вернулся на улицу. Перед ним внезапно оказалась 35-летняя сожительница спящего мужчины. На женщину он и обрушил всю свою злость. Молодой человек несколько раз ударил ее ножом в область шеи.

Женщина скончалась на месте: причиной смерти стало открытое ранение шеи с повреждением крупных сосудов. Поняв, что натворил, убийца положил нож в руку спящему мужчине, после чего сбежал. От окровавленной одежды он позже избавился.

Однако настоящего преступника все равно задержали. На допросе он во всем признался. Сейчас мужчина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

- Проведен осмотр места происшествия, по изъятым на месте предметам и объектам назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал заместитель руководителя Семилукского межрайонного следственного отдела регионального управления СК Роман Захаров.